Dānija aiztur no Krievijas peldošu konteinerkuģi "Nora"

Dānija aizturējusi konteinerkuģi no Krievijas, jo tas nav pienācīgi reģistrēts, ceturtdien paziņojusi Dānijas Jūras administrācija.

"Kuģis bija deklarējis, ka kuģo ar Komoru salu karogu. Komoras informēja Jūras administrāciju, ka kuģis nav iekļauts to reģistrā," ziņu aģentūrai AFP skaidroja Dānijas Jūras administrācija.

Dānijas mediji ziņoja, ka aizturēts kuģis "Nora", kas kuģo ar Irānas karogu. Tas ir noenkurojies uz ziemeļiem no Dānijas, Kategata šaurumā.

Kuģu izsekošanas vietnes "VesselFinder" dati liecina, ka kuģis 16. janvārī izbrauca no Sanktpēterburgas un devās uz Ēģipti. Saskaņā ar raidorganizācijas TV2 sniegto informāciju šim kuģim, kura iepriekšējais nosaukums bija "Cerus", ir piemērotas ASV sankcijas.

Tiek ziņots, ka kuģis ir daļa no irāņu kuģu flotes, ko, saskaņā ar ASV varasiestāžu datiem, kontrolē Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hameneji vecākā padomnieka Ali Šamhani dēls Mohammads Hoseins Šamhani.

Pēdējā gada laikā šis kuģis desmit reizes ir šķērsojis Dānijas ūdeņus.

