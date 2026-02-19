Vācija piegriež "finanšu skābekli" slavenajai raidorganizācijai "Deutsche Welle"
Vācija šogad par desmit miljoniem eiro samazinājusi federālās subsīdijas raidorganizācijai "Deutsche Welle" (DW), kam nāksies kopumā samazināt izdevumus par 21 miljonu eiro. DW, ko finansē Vācijas valsts, bet kas darbojas neatkarīgi no valdības, paziņoja, ka "tas skars aptuveni 160 pilna laika darba vietas", bet solīja neatlaist darbiniekus.
Saskaņā ar DW ziņoto federālās subsīdijas raidorganizācijai 2026. gadā samazinātas par 10 miljoniem eiro līdz 415 miljoniem eiro. Turklāt DW ir jāsedz papildu izmaksas 11 miljonu eiro apmērā, kas saistītas ar algu palielināšanu.
"Rezultātā DW ir jāsamazina izdevumi kopumā par 21 miljonu eiro," norādīja raidorganizācija. "Ietaupījumi tiks īstenoti sociāli atbildīgi un saskaņā ar DW stratēģiskajām prioritātēm. Tas skars vairākas organizācijas jomas," teikts DW paziņojumā.
Atšķirībā no sabiedriskajām raidorganizācijām ARD un ZDF raidorganizācija DW netiek finansēta no licences maksas, bet gan tieši no nodokļu ieņēmumiem.
DW programmas tiek pārraidītas vairāk nekā 30 valodās, un tās mērķis ir veidot reālistisku Vācijas tēlu, veicināt starptautisko dialogu un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Saskaņā ar taupības plānu DW ir nolēmusi likvidēt grieķu redakciju, bet citām redakcijām, tajā skaitā uz Āfriku orientētajam dienestam portugāļu valodā un uz Afganistānu orientētajai dari/puštu valodas redakcijai, tiks samazināts budžets.
"DW arī turpmāk jābūt spēcīgai brīvības balsij, jo īpaši tādos ierobežotos mediju tirgos kā Krievija un Irāna," norādīja DW Apraides padomes priekšsēdētājs Karls Justens, piebilstot, ka raidorganizācija sagaida ievērojamu ietekmes zudumu šo finansiālo ierobežojumu dēļ.