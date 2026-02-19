Saules uzliesmojumi un to sekas: 19. februārī Zemi sasniegs spēcīga, veselībai bīstama magnētiskā vētra
19. februāra vakarā gaidāma spēcīga magnētiskā vētra, kas potenciāli ietekmēs laikapstākļiem jutīgus indivīdus. Paredzams, ka līdz nedēļas beigām tā pavājināsies.
Kosmosa laikapstākļu prognozēšanas centrs NOAA publicējis ģeomagnētiskās aktivitātes datus turpmākajām dienām. 19. februārī tiek prognozēta spēcīga vētra, kas jutīgām personām varētu radīt diskomfortu. Eksperti norāda, ka Saules aktivitāte 19. februārī sasniegs K indeksu 6, kas tiek uzskatīts par sarkano līmeni un spēcīgu magnētisko vētru. Šādos periodos cilvēkiem, kas ir jutīgi pret laikapstākļiem, iespējamas galvassāpes un nogurums, kā arī traucējumi sakaru un satelītu sistēmās.
20. februārī tiek prognozēts, ka aktivitāte samazināsies līdz K indeksam 4 (dzeltenais līmenis), kas atbilst mērenām vētrām. 21. februārī tiek prognozēta turpmāka pavājināšanās, sasniedzot K indeksu 2 (zaļais līmenis), un tad ietekme uz veselību un tehnoloģijām būs minimāla.
Magnētiskās vētras izraisa Saules uzliesmojumi, kad Zemes magnetosfēru sasniedz lādētas daļiņas. Augstā līmenī (K indekss 7-8) var novērot polārblāzmu, kā arī radiofrekvenču un sakaru sistēmu darbības traucējumus. Ārsti atgādina, ka magnētiskajām vētrām nav specifisku medikamentu, taču simptomus var mazināt, ievērojot veselīgu miegu un diētu, izvairoties no stresa, alkohola, kafijas un treknas pārtikas. Ieteicams dzert vairāk ūdens un zāļu tējas, pastaigāties svaigā gaisā un nodarboties ar vieglām fiziskām aktivitātēm. Arī kontrasta duša no rīta un relaksējoša vanna vakarā palīdz organismam pielāgoties magnētisko vētru ietekmei.