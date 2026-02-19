Pieaugot spriedzei ar Irānu, ASV grasās atsaukt savas vienības no Sīrijas
Medijs BBC, atsaucoties uz augsta līmeņa amatpersonu Baltajā namā, ziņo, ka ASV tuvāko mēnešu laikā grasās atsaukt savu atlikušo karaspēku no Sīrijas.
Amatpersona pauda, ka Sīrijas valdība piekritusi uzņemties vadošo lomu cīņā pret terorismu savas valsts robežās, un ASV militārā klātbūtne "plašā mērogā" vairs valstī nebūs nepieciešama. Amerikāņu karaspēks Sīrijā atrodas kopš 2015. gada kā daļa no pretterorisma kampaņas, lai pretotos teroristu organizācijas "Islāma valsts" ietekmei reģionā.
Šis lēmums pieņemts laikā, kad pieaug ASV spriedze ar Irānu un ASV prezidents Donalds Tramps palielina militāro klātbūtni Tuvajos Austrumos. Amatpersona medijam norādīja, ka Sīrijā šobrīd atrodas aptuveni 1000 karavīri, un norādīja, ka, neskatoties uz šo karavīru izvešanu, ASV joprojām būs gatavas reaģēt uz draudiem reģionā.
ASV nacionālās drošības amatpersonas medijam "CBS News" ziņojušas, ka Tramps sarunās esot norādījis, ka ASV karaspēks būs gatavs iespējamām triecienām pret Irānu jau no sestdienas, tomēr Baltā nama saimnieks vēl neesot pieņēmis galīgo lēmumu.
ASV uz Tuvajiem Austrumiem nosūtījusi militāro kuģi "USS Abraham Lincoln", kas aprīkots ar vadāmās raķešu iznīcinātājiem un desmitiem iznīcinātāju, kā arī var pārvadāt lidmašīnas. Tāpat tuvākajā laikā reģionā ieradīsies ASV militārais kuģis "USS Gerald R Ford", kas ir pasaulē lielākais kara kuģis.