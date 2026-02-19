Ženēvā notikušo sarunu rezultās ir nepietiekams, norāda Zelenskis
Ženēvā notikušo Krievijas, Ukrainas un ASV sarunu rezultāts ir nepietiekams, trešdienas vakarā atzina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešamas tālākas tikšanās - vēlams, februārī - ar Eiropas valstu piedalīšanos.
Zelenskis to paziņoja pēc sarunas ar Ukrainas pārstāvju komandu, kas piedalījās sarunās Ženēvā.
"Šodien vairākkārt detalizēti runājām ar mūsu komandu sarunās Ženēvā. Bija otra tikšanos diena - gan trīspusējā formātā, gan citos formātos. Ukraina ir ieinteresēta rezultātā. Pēc stāvokļa uz šodienu mēs nevaram teikt, ka rezultāts būtu pietiekams," sacīja Zelenskis.
"Militārpersonas kontaktējās par daļu no jautājumiem nopietni un saturīgi. Jutīgi politiski jautājumi, jautājumi par iespējamiem kompromisiem un līderu nepieciešamu tikšanos vēl nav pietiekami izskatīti. Mēs ceram uz nākamo tikšanos, un būtu pareizi, ja tā notiktu vēl februārī," sacīja Zelenskis.
Prezidents atzīmēja, ka ir svarīgi, lai nākamajās sarunās būtu klāt Eiropas valstu - Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, un sarunu norises valsts Šveices pārstāvji.
"Tieši mēs Ukrainā vienmēr virzām nostāju, ka Eiropai jābūt procesa dalībniecei. Es gribu pateikties ASV, ka šī nostāja ir sadzirdēta. Es arī uzdevu delegācijai apspriest humānos jautājumus - ir vajadzīgas karagūstekņu apmaiņas, civilistu atbrīvošana. Mēs meklējam informāciju par katru cilvēku un vienmēr strādājam pie tā, lai atgūtu savējos - lai ukraiņi atgrieztos mājās. Katrai apmaiņai ir nozīme," piebilda Zelenskis.