Marko Rubio runājis ar bijušā Kubas prezidenta Raula Kastro mazdēlu, ziņo "Axios"
ASV valsts sekretāram Marko Rubio bijušas slepenas sarunas ar bijušā Kubas prezidenta Raula Kastro mazdēlu Raulu Gijermo Rodrigesu Kastro, vēsta ASV tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem.
41 gadu vecais eksprezidenta mazdēls tiek uzskatīts par modernizācijas piekritēju, kas augstu vērtē labāku attiecību izveidošanu ar ASV.
Kontakti nav bijuši pa parastajiem Kubas valdības kanāliem, un tās drīzāk bijušas "diskusijas par nākotni", nevis sarunas, norāda "Axios".
Valsts departaments un Kubas vēstniecība Vašingtonā uzreiz neatbildēja uz lūgumu sniegt komentārus.
Rubio ir kubiešu izcelsmes amerikānis. Viņa vecāki pameta Kubu 1956. gadā Fulhensio Batistas režīma laikā - divarpus gadus pirms Fidela Kastro nākšanas pie varas.
Rubio sevi pozicionē kā dedzīgu patlabanējā Kubas režīma oponentu un aicinājis panākt tā nomaiņu.
ASV spiediena ietekmē Venecuēla ir pārtraukusi Kubai vitāli svarīgās naftas piegādes, pēc tam kad ASV iebrukumā tika sagūstīts līdzšinējais Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro.
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka Kuba ir kļuvusi par "neveiksmīgu valsti", un aicināja Havanu noslēgt vienošanos ar ASV.