Pasaulē
Šodien 22:06
Olimpisko spēļu dalībniekiem tika uzdāvināti telefoni, bet krievu atlētus sagaidīja "īpašs" pārsteigums
Krievu atlētiem, kuri piedalās ziemas olimpiskajās spēlēs, netika uzdāvināti telefoni, kā visiem pārējiem dalībniekiem, sankciju dēļ. Par to ziņo RBK, atsaucoties uz Starptautisko Olimpisko komiteju.
Spēļu organizatori pirms Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu sākuma paziņoja, ka visi dalībnieki saņems telefonus no "Samsung" — Starptautiskās Olimpiskās komitejas sponsora, ziņo "Meduza".
Tomēr 17. februārī krievu kalnu slēpotājs Nikita Filippovs "Telegram" kanālā pastāstīja, ka viņš un citi sportisti telefonus nav saņēmuši, viņiem tika izsniegts "tikai šampūns un zobu pasta".
Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā oficiāli paskaidroja, ka pēc likuma viņiem "ir aizliegts izplatīt ierīces sportistiem no noteiktām valstīm".