Nesaskaņas? Polijas valdošās koalīcijas partiju pamet vairāki deputāti
Partiju "Polska 2025" ("Polija 2025"), kas pārstāvēta Polijas valdošajā koalīcijā, trešdien pametuši vairāki parlamenta deputāti, tomēr premjerministrs Donalds Tusks apliecinājis, ka valdība esot stabila.
Vides ministre Paulina Henniga-Kloska trešdien paziņoja, ka viņa un vairāki parlamenta deputāti izstājas no "Polska 2025" un veido jaunu partiju "Centrum" ("Centrs").
No "Polska 2025" nolēmuši izstāties 18 deputāti, kas sastāda vairāk nekā pusi parlamenta frakcijas, pavēstīja ministre.
Šķelšanās notika pēc partijas vadības vēlēšanām, kurās uzvarēja reģionālās politikas ministre Katažina Pelčiņska-Nalenča, kas otrajā balsošanas kārtā pārspēja Hennigu-Klosku.
Jaunā vadība trešdien platformā "X" paziņoja, ka tie deputāti, kas atstāj frakciju, nespējot pieņemt demokrātiskos principus.
Tusks paziņoja, ka gan Pelčiņska-Nalenča, gan Henniga-Kloska viņam apliecinājušas, ka paliks lojālas valdošajai koalīcijai "neatkarīgi no satricinājumiem viņu organizācijā".
Nosaucot šķelšanos par "dienas sensāciju", Tusks apstiprināja, ka gan "Polska 2025", gan "Centrum" paliks koalīcijā, kas "paliks stabila" vismaz līdz nākamgad gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.