Francijā notiek aresti pēc tam, kad kreiso ekstrēmistu banda Lionā līdz nāvei piekāva labējo aktīvistu
Francijas varasiestādes otrdien aizturējušas septiņus aizdomās turamos saistībā ar labēji noskaņota jaunieša slepkavību, kas Francijā vēl vairāk uzkurinājusi politisko spriedzi.
23 gadus vecais Kventins Deranks nomira pēc smagas smadzeņu traumas, ko viņš guva pagājušo ceturtdien mītiņā pret kreiso ekstrēmistu partijas "Nepakļāvīgā Francija" (LFI) pārstāves un Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Rimas Hasanas uzstāšanos Parīzes Politikas zinātnes institūta Lionas filiālē. Deranks bija starp kārtības uzturētājiem, kad viņam uzbruka kreiso ekstrēmistu banda.
Viņam uzbruka vismaz seši cilvēki. Kāds avots, kas seko līdzi šai lietai, norādīja, ka starp aizturētajiem ir arī Nacionālās sapulces deputāta Rafaela Arno palīgs. Arno, kurš pārstāv LFI, paziņoja, ka atlaidīs šo darbinieku.
LFI līderis Žans Liks Melanšons paziņoja, ka tie, kas uzbruka Derankam, ir sevi apkaunojuši. "Kad runa ir par vardarbību, neatkarīgi no tā, vai tā ir aizstāvība vai uzbrukums (..), ne visi sitieni ir atļauti," viņš piebilda.
Deranka nāve tiek izmeklēta kā tīša slepkavība un uzbrukums vainu pastiprinošos apstākļos, paziņojusi prokuratūra.
Francijas tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns svētdien apsūdzēja kreisos ekstrēmistus Deranka slepkavībā. Viņš apsūdzēja arī galēji kreisos politiķus, tajā skaitā parlamentā pārstāvēto lielāko kreiso ekstrēmistu partiju LFI, ka to retorika uzkurina vardarbību.