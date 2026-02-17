"Lukašenko maka" Čiža dēliem 12 gadus bijusi Lietuvas pilsonība - līdz pat 2025. gadam, atklāj pētījums
Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko savulaik pietuvinātā oligarha Jurija Čiža diviem dēliem 12 gadus bijusi Lietuvas pilsonība, no kuras viņi atteikušies pagājušajā gadā, konstatēts žurnālistu pētījumā.
Sadarbojoties ar neatkarīgo baltkrievu pētniecisko mediju "Bjuro", Lietuvas žurnālistiskās izmeklēšanas centrs "Siena" noskaidrojis, ka Uladzimiram un Sjarhejam Čižiem Lietuvas pilsonība piešķirta, kad viņu tēvs jau bija Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā.
Lietuvas pilsonību viņi varējuši pieprasīt, jo viņu vecmāmiņa no mātes puses pirms Otrā pasaules kara dzīvojusi Lietuvas Republikā un bijusi tās pilsone. Turklāt, saņemot Lietuvas pilsonību ar šādu pamatojumu, viņi drīkstēja saglabāt citas valsts pilsonību. Abus oligarha dēlus saskaņā ar pilsonības piešķiršanas procedūrām pārbaudīja Lietuvas Valsts drošības departaments, taču tas nekonstatēja nekādus riskus.
Informācija par Lietuvas pilsonības piešķiršanu Jurija Čiža dēliem nonāca atklātībā tāpēc, ka abi pagājušajā gadā no Lietuvas pilsonības atteicās. Pilsonība viņiem tika anulēta pagājušā gada septembrī ar iekšlietu ministra Vladislava Kondratoviča rīkojumu.
Uladzimirs un Sjarhejs Čiži neatbildēja uz žurnālistu nosūtīto jautājumu, kādēļ viņi atteikušies no Lietuvas pilsonības.
Jurijs Čižs savulaik tika uzskatīts par galveno Lukašenko režīma oligarhu un tika dēvēts par "Lukašenko maku". Multimiljonārs savu bagātību ieguva enerģētikā un citās ar valsts aparātu cieši saistītās nozarēs. ES 2012. gadā viņu iekļāva sankciju sarakstā saistībā ar režīma represijām. Gadu vēlāk viņa dēli kļuva par Lietuvas pilsoņiem.
2015. gadā Jurijs Čižs krita režīma nežēlastībā. Divas reizes - 2016. un 2021.-2022. gadā - viņš atradās apcietinājumā saistībā ar apsūdzībām par nodokļu nemaksāšanu. 2023. gadā viņam tika piespriests nosacīts cietumsods.
Pašlaik Jurijs Čižs tiesājas ar saviem dēliem par uzņēmumiem, kurus viņš viņiem nodeva pēc sankciju ieviešanas.