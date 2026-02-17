Ļeņingradas apgabalā uzsprāgusi kara komandantūras ēka
Sagrautā kara komandantūras ēka Sertolovā (ekrānuzņēmums no "X")
Ļeņingradas apgabalā uzsprāgusi kara komandantūras ēka

Krievijas Ļeņingradas apgabalā otrdien sprādzienā pamatīgi cietusi kara komandantūras ēkā, paņemot vismaz trīs cilvēku dzīvības.

Sprādziena iemesli Sertolovā vēl nav noskaidroti. Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apstiprinājis sprādziena faktu, bet Ļeņingradas kara apgabala preses dienests uz zvaniem neatbild, vēsta "47news". Pašā Sertolovas kara komendatūrā arī nespēja sniegt nekādu informāciju.

Sprādzienā daļēji sagrauti divi stāvi un bēniņi. Iespējams, zem gruvešiem vēl ir cilvēki.

Vietējie pastāstīja izdevumam "Fontanka", ka ap plkst. 14.30 (13.30 pēc Latvijas laika) dzirdēja spēcīgu sprādzienu, kuru medijos oficiālā terminoloģijā pasniedz par "paukšķi". ""Paukšķis" bija pietiekami skaļš, lai nobītos," pavēstīja netālā tirgus darbinieki.

Uz notikuma vietu devušies kara izmeklētāji.

