Ļeņingradas apgabalā uzsprāgusi kara komandantūras ēka
Krievijas Ļeņingradas apgabalā otrdien sprādzienā pamatīgi cietusi kara komandantūras ēkā, paņemot vismaz trīs cilvēku dzīvības.
Нормально так. В Сертолово Ленинградской области взорвалась военная комендатура. По слухам там базировался центр подготовки контрактников для СВО. Двое погибли. Несколько могут быть под завалами.— жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) February 17, 2026
"Ну как, подготовились?" (с). pic.twitter.com/7i60H4oDWp
Sprādziena iemesli Sertolovā vēl nav noskaidroti. Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apstiprinājis sprādziena faktu, bet Ļeņingradas kara apgabala preses dienests uz zvaniem neatbild, vēsta "47news". Pašā Sertolovas kara komendatūrā arī nespēja sniegt nekādu informāciju.
Sprādzienā daļēji sagrauti divi stāvi un bēniņi. Iespējams, zem gruvešiem vēl ir cilvēki.
Vietējie pastāstīja izdevumam "Fontanka", ka ap plkst. 14.30 (13.30 pēc Latvijas laika) dzirdēja spēcīgu sprādzienu, kuru medijos oficiālā terminoloģijā pasniedz par "paukšķi". ""Paukšķis" bija pietiekami skaļš, lai nobītos," pavēstīja netālā tirgus darbinieki.
Uz notikuma vietu devušies kara izmeklētāji.