“Ja atslēgtu karšu tīklus, atgrieztos 50. gadi”: briti grib savu maksājumu sistēmu
Lielbritānijas banku vadītāji ieplānojuši pirmo tikšanos, kurā paredzēts apspriest iespējas izveidot nacionālu alternatīvu starptautiskajām maksājumu sistēmām "Visa" un "Mastercard", vēsta laikraksts "The Guardian".
Sanāksme, ko vadīs "Barclays UK" izpilddirektors Vims Maru, paredzēta 19. februārī.
Iniciatīva izveidot nacionālo maksājumu sistēmu, ko finansētu Londonas finanšu sektora investoru grupa un atbalstītu Lielbritānijas valdība, tikusi apspriesta gadiem ilgi. Taču nesenie ASV prezidenta Donalda Trampa draudi NATO sabiedrotajiem saistībā ar Grenlandes situāciju ir palielinājuši bažas, ka pārmērīga atkarība no ASV uzņēmumiem var apdraudēt maksājumu sistēmas Lielbritānijā un negatīvi ietekmēt ekonomiku kopumā, raksta "The Guardian".
"Ja "Mastercard" un "Visa" maksājumu sistēmas tiktu atslēgtas, mēs atgrieztos 50. gados. Protams, ka mums ir nepieciešama neatkarīga maksājumu sistēma," izteikusies vadoša amatpersona Lielbritānijas banku sektorā.
"The Guardian" norāda, ka, lai gan britu amatpersonas uzsver nepieciešamību pēc rezerves sistēmas, tās atturas no tiešiem paziņojumiem, ka to bažu avots ir ASV izteiktie draudi.
Paredzams, ka jaunā nacionālā maksājumu sistēma tiks ieviesta līdz 2030. gadam.
Šajā iniciatīvā piedalās arī "Visa" un "Mastercard", atzinīgi novērtējot konkurences rašanos.