Pasaulē
Šodien 11:13
VIDEO: vētra ar sniegputeni paralizē dzīvi Čukotkā - cilvēki knapi spēj noturēties kājās
Krievijas Tālajos Austrumos, Anadira (Čukotkas autonomais apvidus), spēcīgs putenis un ļoti stiprs vējš otrdien būtiski skāris pilsētas ikdienu – pārtraukta sabiedriskā transporta kustība un atceltas mācības skolās pēcpusdienā.
Pēc meteorologu un mediju ziņām, vēja brāzmas sasniedz vismaz 34 m/s, bet atsevišķos avotos minēts, ka tās varētu pietuvoties arī 40 m/s. Citviet pat tiek ziņots, ka vēja brāzmas kopā ar sniegu sasniedz līdz 50 m/s.
Iedzīvotāji aicināti bez vajadzības nedoties ārā un netuvoties nestabilām konstrukcijām. Savukārt TVC publiskotajā informācijā norādīts, ka vētra jau radījusi bojājumus – vietām norauti jumtu un fasāžu elementi, kā arī cietušas reklāmas konstrukcijas. Pilsētas vadītājs Sergejs Spicins paziņojis, ka bojājumi tiks fiksēti un plānoti remontdarbi.
Par situācijas attīstību un drošības rekomendācijām operatīvi informē vietējie dienesti; iedzīvotājiem ieteikts sekot oficiālajiem paziņojumiem un brīdinājumiem.