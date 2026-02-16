Horvātija esot solījusi palīdzēt Ungārijai un Slovākijai ar Krievijas naftas piegādēm
Horvātijas ekonomikas ministrs Ante Šušnjars paziņojis, ka Horvātija ir gatava palīdzēt Ungārijai un Slovākijai ar Krievijas naftas piegādēm, vēsta medijs "Reuters".
Šušnjars paziņojis, ka Zagreba "nepieļaus, lai tiktu apdraudēta Centrāleiropas apgāde ar degvielu", uzsverot, ka Horvātija ievēros Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus un ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja noteikumus.
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sījārto svētdien paziņoja, ka Ungārija un Slovākija ir kopīgi vērsušās pie Horvātijas ar aicinājumu atļaut Krievijas naftas transportēšanu pa Adrijas jūras cauruļvadu, kamēr galvenais maršruts caur Ukrainu - naftas vads "Družba" - joprojām ir bloķēts.
Krievijas uzbrukumu Ukrainas infrastruktūrai dēļ naftas tranzīts pa naftas vadu "Družba" kopš janvāra beigām ir apturēts. Tikmēr Ungārijas un Slovākijas premjerministri Viktors Orbāns un Roberts Fico šo lēmumu uzskata par politisku.