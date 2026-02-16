"Krievijas tektonikas leģenda" nolēma "denacificēt" Ukrainu, bet pusotru mēnesi vēlāk jau bija "divsimtais"
Mīmu varonis, "Krievijas tektonikas leģenda", Vitālijs Sanočkins, nolēma piedalīties agresijā pret Ukrainu un atgriezās mājās cinka zārkā.
Vēl viens slavens krievs Vitālijs Sanočkins karā pret Ukrainu kļuva par "Kravu 200". Video, kurā viņš dejo ar draugu, ieguva milzīgu popularitāti Krievijā. Ukrainas militārais blogeris Nekro Mančers, kurš vāc informāciju par Krievijas agresiju pret Ukrainu, pievērsa uzmanību Sanočkina liktenim.
Dejas video tika filmēts 2010. gadā. Tomēr tiešsaistē tas kļuva populārs tikai 10 gadus vēlāk, 2022. gadā. Smieklīgais video, kurā divi bērni neveikli dejo, acumirklī kļuva par mīmu, savācot 135 miljonus skatījumu. Abus jaunos vīriešus sāka dēvēt par "Krievijas tektonikas leģendām".
Sanočkins, izbaudot popularitātes vilni, nolēma nopelnīt naudu un devās karot pret ukraiņiem. Viņš brīvprātīgi parakstīja līgumu ar Krievijas bruņotajiem spēkiem, taču viņa laiks frontē nebija ilgs.
"Cilvēki lūdz mani vēlreiz uzņemt video. Bet diemžēl mēs vairs nevarēsim dejot kopā, jo Vitālijs pagājušajā gadā gāja bojā SVO," Krievijas medijiem pastāstīja Sanočkina draugs.
Viņš atzīmēja, ka Sanočkins ieradās frontē decembrī un līdz janvāra beigām jau bija likvidēts.