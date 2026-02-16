Hīlijs uzsver Krievijas armijas atkarību no algotņiem: "Putins ir vājāks nekā bija un viņam patīk radīt iespaidu"
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs uzsver, ka Krievija maldina ārvalstu algotņus, dzenot tos tā dēvētajos "gaļas uzbrukumos", bet daudzi no tiem ir ziemeļkorejieši.
Krievija karā cieš milzīgus zaudējumus. Viņu skaits īpaši pieauga decembrī (aptuveni 35 000 karavīru) un janvārī (aptuveni 30 000 karavīru), ko apstiprina Ukrainas ārvalstu sabiedroto rīcībā esošie dati.
"Pēdējo divu mēnešu laikā Krievijas armija ir zaudējusi vairāk, nekā tai ir izdevies savervēt," Minhenes drošības konferencē "Bloomberg" sacīja Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs.
Šī situācija frontē ir novedusi pie Krievijas karaspēka pieaugošās atkarības no ārvalstu algotņiem. Ministrs norādīja, ka Kremlis vervē ārvalstu leģionus Nigērijā, Indijā, Senegālā, Pakistānā, Kubā un Nepālā.
Saskaņā ar mediju avotu, ziemeļkorejieši veido lielāko ārvalstu pilsoņu skaitu Krievijas armijā: Kims Čenuns ir nosūtījis aptuveni 17 000 savu pilsoņu.
Hīlijs skaidri norādīja, ka Krievijas propagandas solījumi leģionāriem ir maldināšana, ēsma slazdam, par kuru pārvēršas Krievijas karaspēks.
"Viņi tiek iemesti tieši gaļas mašīnā frontes līnijā," uzsvēra politiķis. Hīlijs ir pārliecināts, ka šāda Kremļa rīcība demonstrē Putina vājumu, viņa bezspēcību šajā kara posmā.
"Putins ir vājāks nekā bija, un viņam patīk radīt iespaidu, pastāvīgi virzot savu armiju uz priekšu," uzsvēra ministrs, norādot, ka pieaugošais algotņu skaits no citām valstīm Krievijas armijā pierāda pretējo.