Tihons Dzjadko un Jekaterina Kotrikadze.
Pasaulē
Šodien 09:45
Par "viltus ziņu" izplatīšanu "Doždj" žurnālistei Krievijā piespriests astoņu gadu cietumsods
Krievijas tiesa telekanāla "Doždj" žurnālisti Jekaterinu Kotrikadzi atzinusi par vainīgu "viltus ziņu" izplatīšanā par Krievijas armiju un aizmuguriski piespriedusi viņai astoņus gadus cietumā, vēsta vietējie mediji.
Maskavas Golovinas rajona tiesa Kotrikadzei arī aizliedza četrus gadus pēc soda izciešanas administrēt tīmekļa vietnes.
Prokuratūra bija pieprasījusi žurnālistei deviņus gadus cietumā. Kotrikadze savu vainu neatzina.
Pret "Doždj" lieta par "viltus ziņām" tika ierosināta 2025. gada vasarā.
Līdzās Kotrikadzei aizmuguriski tika apsūdzēta arī žurnāliste Valērija Ratņikova un "Doždj" galvenais redaktors Tihons Dzjadko.
Oktobrī viņi tika iekļauti Federālajā finanšu monitoringa dienesta uzturētajā teroristu un ekstrēmistu sarakstā.