Šodien 19:30
Ukrainā aizturēts bijušais enerģētikas ministrs
Naktī uz svētdienu Ukrainas nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) robežas šķērsošanas brīdī vilcienā aizturējusi bijušo Ukrainas enerģētikas ministru Hermanu Haluščenko, kas mēģināja atstāt valsti, informējis avots politiskajās aprindās.
Robežsargiem bija NABU un SAP norādījums sniegt informāciju gadījumā, ja Haluščenko mēģinātu šķērsot robežu.
SAP apstiprinājusi, ka Haluščenko, kas pagājušā gadā, izceļoties plašam korupcijas skandālam Ukrainas enerģētikas sektorā, atkāpās no amata, ir aizturēts.