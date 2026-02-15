Ukrainā aizturēts bijušais enerģētikas ministrs
foto: AP/Scanpix
Ukrainā aizturēts bijušais enerģētikas ministrs.
Pasaulē

Ukrainā aizturēts bijušais enerģētikas ministrs

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Naktī uz svētdienu Ukrainas nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) robežas šķērsošanas brīdī vilcienā aizturējusi bijušo Ukrainas enerģētikas ministru Hermanu Haluščenko, kas mēģināja atstāt valsti, informējis avots politiskajās aprindās.

Ukrainā aizturēts bijušais enerģētikas ministrs ...

Robežsargiem bija NABU un SAP norādījums sniegt informāciju gadījumā, ja Haluščenko mēģinātu šķērsot robežu.

SAP apstiprinājusi, ka Haluščenko, kas pagājušā gadā, izceļoties plašam korupcijas skandālam Ukrainas enerģētikas sektorā, atkāpās no amata, ir aizturēts.

Tēmas

Ukraina

Citi šobrīd lasa