Nelaime Gvinejā: zelta raktuvē bojā iet vismaz 11 cilvēki
Gvinejas austrumos notiekot iegruvumam zeltraktuvē, ir gājuši bojā vismaz 11 cilvēki, piektdien paziņoja amatpersonas.
Sarkanais Krusts informēja, ka 10 sievietes un viens vīrietis gājuši bojā trešdien pie Kondianakoro pilsētas.
Sievietes strādāja raktuvē, kad notika iegruvums, un viņu līķi tika atrasti pēc dažām stundām. Vīrietis no iegruvumā gūtiem ievainojumiem nomira ceturtdien.
Upuri bija devušies uz raktuvi, lai "skalotu un pārstrādātu kalnrūpniecības atkritumus", kas ir ierasta darbība amatnieciskā zelta ieguvē, sacīja vietējās pašvaldības ierēdnis.
Sarkanais Krusts ziņoja, ka visi upuri esot Gvinejas pilsoņi, bet Kondianakoro mērs Bandžu Hava Keita sacīja, ka visas 10 bojāgājušās sievietes bijušas no Burkinafaso.
Gvineja ir bagāta ar derīgajiem izrakteņiem, tostarp boksītu, dzelzs rūdu, dimantiem un zeltu, tomēr saskaņā ar Pasaules Pārtikas programmas datiem puse valsts iedzīvotāju dzīvo nabadzībā.