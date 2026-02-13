Šausmas Francijā: kāda mājokļa saldētavā atrasti divu zīdaiņu līķi
Francijas austrumos kādas mājas saldētavā atrasti divu zīdaiņu līķi. Saistībā ar šokējošo atradumu aizturēta un apsūdzēta bērnu māte.
Šausminošais fakts nāca gaismā otrdienas pēcpusdienā, kad kāds aptuveni 50 gadus vecs vīrietis savās mājās, saldētavā, nejauši uzgāja zīdaiņa līķi. Ierodoties notikuma vietā, policija turpat atrada vēl viena zīdaiņa mirstīgās atliekas, kas bija ievietotas maisiņā.
Likumsargi nekavējoties uzsāka vīrieša partneres meklēšanu, kura pērnā gada decembrī pēkšņi bija pametusi ģimenes mājokli. 50 gadus veco sievieti, kura ir deviņu bērnu māte, izdevās aizturēt jau nakamajā dienā pēc baisā atraduma Parīzes reģionā, kur viņa uzturējās pie viena no saviem dēliem.
Prokurors informēja, ka nopratināšanas laikā aizturētā nav spējusi valdīt asaras un atzinusi, ka savu jaundzimušo bērnu mirstīgās atliekas ievietojusi saldētavā. Viņa paskaidroja, ka ikdienā valkājusi brīvi krītošu apģērbu, lai slēptu grūtniecību no ģimenes locekļiem un draugiem. Lai gan precīzu bērnu dzimšanas laiku viņa nespēja norādīt, sieviete pieļāva, ka tie pasaulē nākuši laika posmā no 2011. līdz 2018. gadam.
Pašlaik izmeklēšana turpinās, un citām personām apsūdzības nav izvirzītas. Tuvākajā laikā bērnu mirstīgajām atliekām tiks veikta tiesu medicīniskā ekspertīze, lai noteiktu precīzu nāves cēloni un laiku.