Māte aukstasinīgi nogalina divus bērnus, paslēpj līķus čemodānos un aizbēg. Tiesas spriedums ir bargs
Jaunzēlandē piespriests mūža ieslodzījums sievietei, kura nogalināja savus divus bērnus, ievietoja viņu mirstīgās atliekas čemodānos un atstāja tās noliktavas telpā.
Tiesa noteica arī minimālo ieslodzījuma termiņu — 17 gadus bez tiesībām uz pirmstermiņa atbrīvošanu, vēsta ABC News.
Apsūdzētā Hakjonga Lī, Dienvidkorejā dzimusi Jaunzēlandes pilsone, septembrī tika atzīta par vainīgu savas 8 gadus vecās meitas Junas Džo un 6 gadus vecā dēla Minju Džo slepkavībā.
Psihiatrijas eksperti secinājuši, ka nozieguma brīdī Lī, iespējams, cietusi no netipiskas depresijas. Tiesnesis norādīja, ka Lī nespējusi tikt galā ar bērnu audzināšanu pēc tam, kad no vēža nomira viņas vīrs.
“Jūs ļoti paļāvāties uz savu vīru. Kad viņš smagi saslima, jūs vairs nespējāt tikt galā, un, iespējams, bērnu klātbūtne jums sāpīgi atgādināja par kādreizējo, laimīgo dzīvi, kas jums tika nežēlīgi atņemta,” sacīja tiesnesis.
Lī noteikts arī obligāts ārstēšanās režīms kā “īpašajai pacientei” atbilstoši likumam par personām ar smagiem psihiskiem traucējumiem.
Prokurore Natālija Volkere raksturoja Lī kā noslēgtu sievieti, kura bijusi ļoti atkarīga no sava vīra. Apsūdzības puse uzskatīja, ka Lī nogalināja bērnus, jo nevēlējās viena rūpēties par bērniem.
“Šis nebija izmisuma solis, ko sper māte, kura zaudējusi realitātes sajūtu un maldīgi tic, ka rīkojas pareizi,” uzsvēra prokurore.
Tiesā liecināja arī Lī māte, kura stāstīja, cik ļoti viņai sāp mazbērnu zaudējums. Viņa atzina, ka cilvēki pēc notikušā viņu atstūmuši, dēvējot par “slepkavas māti”. Tāpat sieviete pauda vainas sajūtu un nožēlu, ka nav aizvedusi meitu pie psihoterapeita, kā kādreiz ieteikusi tuva paziņa.
“Es joprojām domāju — ja es toreiz būtu aizvedusi viņu pie speciālista, varbūt būtu iespējams izvairīties no šīs traģēdijas,” sacīja viņa. Neskatoties uz notikušo, viņa cer, ka meitai kādreiz tomēr varētu piešķirt iespēju uz nosacītu atbrīvošanu.
Rakstisku paziņojumu sniedza arī Lī mirušā vīra brālis Viņš atzina, ka notikušais šķitis “kā sižets no romāna vai seriāla”, un piebilda, ka joprojām izjūt smagu vainas sajūtu, redzot bērnus, kas līdzīgi viņa brāļa bērniem.
“Tā ir nebeidzama nasta, no kuras nav iespējams ‘tikt laukā’ ar labu uzvedību,” viņš rakstīja.
Slepkavības notika 2018. gadā — Lī bērniem iedeva apelsīnu sulu, kas bija sajaukta ar letālu nomierinošu zāļu devu. Pēc tam mirstīgās atliekas ievietoja maisos un divos čemodānos. Lī mainīja vārdu, savāca mantas, tostarp čemodānus, nogādāja tos noliktavā un pameta valsti, pārtraucot kontaktus ar ģimeni un draugiem.
Bērnu līķi tika atrasti tikai 2022. gadā, kad par noliktavu pārstāja maksāt un telpa nonāca izsolē. Lī atrada māte kopā ar mācītāju — psihiatriskajā slimnīcā. Uz jautājumu, kur ir bērni, Lī atbildēja: “Man nav bērnu.”
Pēc izdošanas Jaunzēlandei Lī atzinās slepkavībā, taču aizstāvība atsaucās uz viņas psihisko stāvokli. Tiesa sievieti atzina par vainīgu.