Trampa ģimenes turība gada laikā pieaugusi par 1,4 miljardiem dolāru
Pēc atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā 20. janvārī neitcami pieaugusi ASV prezidenta Donalda Trampa turība - tā palielinājusies par 1,4 miljardiem dolāru jeb 1,18 miljardi eiro.
Kā ziņo "The New York Times”, viņa turību galvenokārt vairojuši darījumi ar kriptovalūtu un nekustamajiem īpašumiem. Tāpat viņš saņēmis kompensācijas no medijiem un dažādām organizācijām ko iesūdzējis tiesā par "neslavas celšanu", kā arī pieņemis no Kataras aptuveni 400 miljonu dolāru vērtu lidmašīnu.
Medijs piebilst, ka tā publicētās Trampa turības aplēses visticamāk ir daudz zemākas nekā patiesībā, jo viņiem nav piekļuves visiem datiem. Tāpat medija izmeklēšana liecina, ka Donalda Trampa tradicionālie uzņēmumi — nekustamo īpašumu franšīze — viņam ienes salīdzinoši maz naudas, un lielāko turību nesuši tieši darījumi ar kriptovalūtu.
Viens no galvenajiem Trampa peļņas avotiem bija "Trump Coin" un "Melania coin" kriptovalūtas" emitēšana. Tās tika laistas klajā neilgi pirms Trampa inaugurācijas 2025. gada 20. janvārī, izraisot lielu ažiotāžu. "Financial Times" lēš, ka ģimene no kriptovalūtas pārdošanas guva 362 miljonu dolāru lielu peļņu. Jāpiebilst, ka šobrīd šo valūtu vērtība ir dramatiski samazinājusies – "Trump Coin" vērtība ir samazinājusies 13 reizes, bet "Melania Coin" vērtība ir sarukusi 70 reizes.
Tāpat saskaņā ar “Financial Times" datiem, ievērojamus ienākumus Trampa ģimenei radījuši Trampa meitas vīra Džareda Kušnera biznesi. Kušners, kurš šobrīd pilda arī diplomāta funkcijas Ukrainā un Tuvajos Austrumos, ir atradies pastāvīgā interešu konfliktā, jo viņa darbības lielā mērā tiek finansētas no Saūda Arābijas, Kataras un Apvienoto Arābu Emirātu naftas fondiem.
Saskaņā ar "Reuters" 2025. gada oktobrī publicēto pētījumu, Trumpa organizācijas, kas pārrauga prezidenta un viņa ģimenes darbības, ieņēmumi 2025. gada pirmajā pusē pieauga līdz 864 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 51 miljonu ASV dolāru 2024. gadā. No šiem 864 miljoniem ASV dolāru 802 miljoni ASV dolāru tika iegūti no kriptovalūtu pārdošanas un ieņēmumiem, kas gadu iepriekš praktiski nepastāvēja. Kopumā medijs "Bloomberg" lēš, ka Trampa ģimenes bagātība sasniegusi aptuveni 6,8 miljardus dolāru.