Pirms Minhenes drošības konferences Rubio uzsvēris ASV un Eiropas ciešās attiecības
Pirms došanās uz Minhenes drošības konferenci, ASV valsts sekretārs Marko Rubio uzsvēris ciešās saites starp ASV un Eiropu.
"Eiropa mums ir svarīga," ceturtdien žurnālistiem sacīja Rubio. Savienotās Valstis ir "cieši saistītas ar Eiropu, un mūsu nākotne vienmēr bijusi saistīta un būs arī turpmāk", norādīja Rubio, piebilstot, ka jārunā par to, kāda izskatīsies šī nākotne.
ASV valsts sekretārs arī sacīja, ka vecā pasaule ir zudusi un tagad mēs dzīvojam jaunā ģeopolitikas laikmetā.
Minhenes drošības konference notiks no 13. līdz 15. februārim. Dalību tajā ir apstiprinājuši 65 pasaules līderi. Pasākumā gaidāma Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedalīšanās, un konferencē pirmoreiz Vācijas kanclera amatā piedalīsies Frīdrihs Mercs. Viesu sarakstā ir arī aptuveni 100 ārlietu un aizsardzības ministri, aptuveni 50 ASV Kongresa locekļi un Rubio. Konferencē kopumā piedalīsies vairāk nekā 1000 delegātu no 120 valstīm.
Rubio izteicās, ka, viņaprāt, eiropieši viņa vēstījumu Minhenes drošības konferencē uztvers pozitīvi.
Pagājušajā gadā ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss Minhenes drošības konferencē pārsteidza sabiedrotos, asi kritizējot Eiropas politiķus.