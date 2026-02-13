ASV nosūtījušas uz Tuvajiem Austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi
ASV aviācijas bāzes kuģim "Gerald R. Ford", kas šobrīd atrodas netālu no Venecuēlas, Karību jūrā, dots rīkojums doties uz Tuvajiem Austrumiem, ziņo medijs "The New York Times".
Līdz ar to Tuvo Austrumu reģionā nu atradīsies divi lidmašīnu pārvadātāji un to pavadošie karakuģi. Kā ziņo medijs, lēmums veikts laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps izvērtē iespējas veikt militāras darbības pret Irānu, ņemot vērā reģionā pieaugošo spriedzi.
Ceturtdien, pēc tam, kad abas valstis aizvadīja netiešas sarunas Omānā, Tramps brīdināja Irānu, ka gadījumā ja valsts nespēs panākt vienošanos ar ASV par savu kodolprogrammu, sekas tam var būt "ļoti bīstamas". "Tam jānotiek ātri. Viņiem jāpanāk vienošanās ļoti ātri," Baltā nama saimnieks sacīja žurnālistiem.
Trešdien Tramps tikās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, uzsverot, ka sarunām ar Irānu jāturpinās. Tramps arī norādīja, ka Irānas augstākajam līderim, Hāmenei, būtu jābūt "ļoti satrauktam" par esošo spriedzi reģionā. Netanjahu aicinājis Trampa administrāciju uzstāt uz to, lai Teherāna, jaunas vienošanas ietvaros, samazinātu savu ballistisko raķešu programmu un pārtrauktu valsts atbalstu tādām teroristiskajām grupām kā "Hamas" un "Hezbollah".
Kopš janvāra Tuvajos Austrumos jau atrodas ASV aviācijas bāzes kuģis "Abraham Lincoln" un trīs citi karakuģi. Tramps Irānā nesen notikušo protestu gaitā piedraudēja Teherānas vadībai ar militāru iejaukšanos un pastiprināja ASV militāro klātbūtni reģionā. Vašingtona izdara spiedienu uz Teherānu, lai panāktu vienošanos Irānas kodolprogrammas lietā.