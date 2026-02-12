Policija veic kratīšanu Eiropas Komisijas telpās Briselē
Beļģijas policija ceturtdien Eiropas Komisijas (EK) telpās Briselē veica kratīšanu, izmeklējot lietu par 2024. gada nekustamā īpašuma darījumu, kas noslēgts ar Beļģijas valsti, ziņu aģentūrai AFP apstiprināja izmeklēšanai tuvs avots.
EK preses sekretārs paziņoja, ka tā "zina par notiekošo izmeklēšanu" saistībā ar 23 EK ēku pārdošanu un ir "pārliecināts, ka process tika veikts atbilstošā veidā".
Pārdošanas apjoms bija 900 miljoni eiro, un tā notika laikā, kad EK sāka samazināt savu biroju platību par ceturtdaļu, jo kopš Covid-19 pandēmijas arvien vairāk darbinieku strādāja no mājām.
Ceturtdienas agrā rītā EK telpās tika veikta kratīšana, AFP pastāstīja izmeklēšanai tuvs avots, apstiprinot laikraksta "Financial Times" informāciju. Eiropas Prokuratūra (EPPO) apstiprināja tikai to, ka tā "veic pierādījumu vākšanas darbības notiekošajā izmeklēšanā", kurā iesaistīta EK.
EK paziņoja, ka tā ir "apņēmusies nodrošināt pārredzamību un atbildību un šajā jautājumā pilnībā sadarbosies ar EPPO un Beļģijas kompetentajām iestādēm".
Attiecīgos īpašumus iegādājās Beļģijas valsts ieguldījumu fonds, kas plānoja tos atjaunot, lai tie būtu ilgtspējīgāki, un atkal laist tirgū kā uzņēmumus un mājokļus. Brisele vēlas pārveidot Eiropas kvartālu, kurā atrodas lielākā daļa ES iestāžu, lai tas kļūtu cilvēkiem draudzīgāks. EK pārdošana bija vērsta uz to, lai izmantotu mazāk ēku, kas būtu energoefektīvākas, jo tās vajadzība pēc biroju telpām pēc pandēmijas samazinājās.
EPPO ir ES neatkarīga prokuratūra, kas atbild par noziegumu izmeklēšanu pret bloka finanšu interesēm.