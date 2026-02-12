Krievu okupantu 38. brigādes komandieris netālu no Huļajpoles pavēlējis nošaut gūstekņus
Huļajpolē un apkārtnē notiek smagas kaujas, un krievu iebrucēji necenšas ņemt gūstekņus. Ukrainas bruņotie spēki gūst panākumus, likvidējot okupantus, liekot tiem koncentrēties uz savu pozīciju noturēšanu.
11. februārī netālu no Huļajpoles Krievijas bruņoto spēku 35. armijas 38. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes virsnieks pavēlēja saviem padotajiem sagūstīt Ukrainas karavīrus un nošaut viņus.
HUR tīmekļa vietnē tika publicēts pārtverts audio ieraksts, kur dzirdama komandiera necenzētā saruna ar okupantiem. Sakaru laikā krievu virsnieks uzslavēja karavīrus, norādot, ka viņi virzās pareizajā virzienā, un mudinot viņus virzīties uz priekšu un nestāvēt uz vietas pārāk ilgi.
"Viņi nezina, ka jūs esat klāt, pat ja kāds ir, uzmanīgi paņemiet viņu gūstā un nošaujiet," paziņoja kara noziedznieks.
Situācija Huļajpolē un tās apkārtnē joprojām ir smaga, to apstiprināja pirmā atsevišķā triecienpulka komandieris Dmitrijs Filatovs ar iesauku "Perun".
Viņš norāda, ka Ukrainas bruņotie spēki gūst taktiskus panākumus Huļajpoles tuvumā, un tā rezultātā Krievijas armija ir koncentrējusies uz savu pozīciju noturēšanu. "Bruņotie spēki ir guvuši zināmus panākumus, par kuriem diemžēl šobrīd nevaru runāt, jo operācija vēl turpinās," uzsvēra Peruns.