Kosovas parlaments ievēl premjerministru, pārtraucot gadu ilgu politisko krīzi
Kosovas parlaments trešdien, 11. februārī, ievēlēja Albinu Kurti par premjerministru, nodrošinot viņam trešo pilnvaru termiņu un izbeidzot gadu ilgu politisko strupceļu valstī.
Par Kurti, kurš 12 mēnešus amata pienākumus pildīja pagaidu statusā, nobalsoja 66 deputāti 120 deputātu parlamentā pēc tam, kad viņa partija “Vetevendosje” uzvarēja decembrī notikušajās ārkārtas vēlēšanās. Uzrunājot parlamentu pirms balsojuma, Kurti izklāstīja savu likumdošanas programmu, kuras centrā ir ekonomika un aizsardzības spēju palielināšana.
“Šajos gados, kā mēs visi esam pieredzējuši, mēs esam saskārušies ar pastāvīgiem uzbrukumiem un draudiem no Serbijas,” viņš sacīja, runājot par valsts ziemeļu kaimiņu, kas nekad nav atzinis Kosovas neatkarību. Tāpat viņš solīja strādāt pie tā, lai “normalizētu” attiecības ar Belgradu. “Normalizācija nozīmē attiecību sakārtošanu starp divām valstīm, nevis iejaukšanos [otras valsts] iekšējās lietās,” Kurti sacīja parlamentam.
Spriedze valsts ziemeļos, kur dzīvo lielākā daļa etnisko serbu minoritātes, saglabājusies augsta kopš 1990. gadu kara starp Serbiju un Kosovu. Attiecību normalizācija ir būtiska prasība abām valstīm, lai atmaksātos to centieni pievienoties Eiropas Savienībai.
Pēc vispārējām vēlēšanām aizvadītajā gadā, Kurti pārstāvētā partija palika bez vairākuma, kas nepieciešams valdības izveidošanai, nostādot parlamentu politiskā strupceļa priekšā. Dziļi sašķeltie likumdevēji galu galā panāca, ka decembrī tiek rīkotas ārkārtas vēlēšanas, kurās Kurti partija ieguva vairāk nekā 51 procentu balsu un 57 vietas parlamentā.
Tomēr rezultātu apstiprināšana prasīja vairākas nedēļas, saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem balsu skaitīšanā, kuru dēļ tika uzsākta kriminālizmeklēšana. Izmeklēšanas gaitā ir aizturēti vairāk nekā 100 vēlēšanu darbinieki.