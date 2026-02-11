Eiropas Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, kas palīdzēs novērst dronu radītos draudus
Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar rīcības plānu, kas palīdzēs novērst pieaugošos draudus, ko droni rada ES drošībai, ziņo Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība (ES) ir saskārusies ar aizvien lielākām un daudzveidīgākām problēmām, ko rada droni un meteoroloģiskie gaisa baloni. Cita starpā konstatēti naidīgi pārlidojumi, gaisa telpas pārkāpumi, lidostu darbības traucējumi, kā arī riski mūsu kritiskajai infrastruktūrai, ārējām robežām un sabiedriskajai telpai.
Šis dokuments ir vērienīgs plāns ciešākai ES sadarbībai un solidaritātei, kas izstrādāts, reaģējot uz ES dalībvalstu un Eiropas Parlamenta aicinājumiem īstenot vienotu ES pieeju tādu dronu radīto apdraudējumu novēršanai, kas izmantoti ļaunprātīgos nolūkos. Rīcības plānā galvenā uzmanība ir pievērsta civilās iekšējās drošības dimensijai, vienlaikus papildinot un atbalstot Komisijas darbu aizsardzības jomā, kā arī stiprinot civilā un militārā sektora sinerģiju. Turklāt rīcības plāns veicina konkurētspējīga Eiropas dronu tirgus attīstību, atraisot inovācijas, izaugsmes un darbvietu radīšanas potenciālu šajā svarīgajā nozarē.
Rīcības plāns ir izstrādāts, lai atbalstītu dalībvalstis ar koordinētām darbībām, kas papildina valstu pasākumus un ir vērstas uz galvenajām prioritātēm: uzlabot sagatavotību, palielināt atklāšanas spējas, koordinēt reaģēšanu un stiprināt ES aizsardzības gatavību.