Orbāns paziņo, ka Brisele un Kijiva pieteikušas Budapeštai karu
Komentējot ideju par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā (ES) "avansā", kas izskanējusi tīmekļa izdevuma "Politico" slejās, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņojis, ka Brisele un Kijiva pieteikušas Budapeštai karu.
Sociālās saziņas vietnē "X" Orbāns norādījis, ka "Politico" esot "oficiāls Briseles elites izdevums" un ka tajā izklāstītās idejas esot "jaunākais kara plāns".
"Šis jaunais plāns ir atklāts kara pieteikums Ungārijai. Viņi ignorē ungāru tautas lēmumu un gatavojas aizvākt Ungārijas valdību jebkuriem līdzekļiem. Viņi vēlas partijas "Tisza" nākšanu pie varas, jo tad vairs nebūs veto, nebūs pretestības un mēs vairs neatradīsimies ārpus viņu konflikta," apgalvo Orbāns.
Aprīlī paredzētas Ungārijas parlamenta vēlēšanas, un saskaņā ar janvārī veiktajām aptaujām opozīcijā esošā konservatīvā "Tisza" (Cieņas un brīvības partija) apsteidz Orbāna vadīto nacionālkonservatīvo partiju "Fidesz" par astoņiem līdz desmit procentpunktiem.
Premjerministrs uzsvēris, ka aprīlī ungāriem vēlēšanu iecirkņos jāaptur "Tisza", jo "Fidesz" ir vienīgais spēks, kas stāv starp Ungāriju un Briseles varu, "vienīgais Ungārijas suverenitātes garants".