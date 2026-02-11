Pēc neželīgas suņa slepkavības Sanpaulu štatā atļauj mājdzīvniekus apglabāt līdzās saimniekiem
Brazīlijā Sanpaulu štats atļāvis mājdzīvniekus apglabāt kapos līdzās saimniekiem, ar likumu atzīstot "emocionālo saikni", kas pastāv starp cilvēkiem un viņu mīluļiem.
Likumu iedvesmoja vietējais suns Bobs Koveiru, kas desmit gadus dzīvoja pašvaldības kapsētā pēc tam, kad tur bija apglabāts viņa saimnieks.
Kad 2021. gadā suns nomira, tika atļauts viņu apglabāt līdzās saimniekam.
Konservatīvais gubernators Tarsīzu de Freitass otrdien parakstīja tā dēvēto Boba Koveiru likumu, kas ļaus apbedīt mājdzīvniekus ģimenes kapos vai mauzolejos visā Sanpaulu štatā.
Likums parakstīts laikā, kad Brazīlijas sabiedrībā nerimst sašutums par daudzu iemīļotā klaiņojošā suņa Oreljas nežēlīgo nogalināšanu Florianopolisā, Santakatarinas štatā. Suni nogalināja pusaudžu grupa, domājams, turīgu ģimeņu atvases.
Šis gadījums, kas piesaistīja pat prezidenta Luīsa Ināsiu Lulas da Silvas uzmanību, izraisīja protestus vairākās lielajās pilsētās, un vietējie mediji seko katram izmeklēšanas pavērsienam.
Janvārī Sanpaulu pieņēma citu likumu, ar ko tika atzīta daudzviet sastopamā Brazīlijas karameļkrāsas klaiņojošo suņu "kultūras nozīme". Likuma mērķis ir "apkarot aizspriedumus pret dzīvniekiem bez noteiktas šķirnes".