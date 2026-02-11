Lietuvas Valsts drošības departaments brīdina par bīstamu provokāciju soctīklos
Lietuvas Valsts drošības departaments savā "Facebook" profilā izplatījis brīdinājumu tautiešiem.
Ierakstā lietuviešu valodā teikts, ka sociālajos tīklos tiek izplatīts "YouTube" video, kura autors uzdodas par Baltkrievijas Valsts drošības komiteju (KGB).
Video lietuviešu valodā cita starpā tiek runāts par problēmām, "ko rada valdības netaisnība. Tiem, kuri vēlas par to parunāt, tiek piedāvāts sazināties ar Baltkrievijas Valsts drošības komiteju, izmantojot norādītu "drošu kanālu".
Lietuvas Valsts drošības departaments brīdina nepakļauties minētajai provokācijai un neiesaistīties ārvalsts kaitnieciskās darbībās, par kurām draud stingra kriminālatbildība.
Drošības departaments atgādina, ka Krievijas un Baltkrievijas izlūkdienesti aktīvi izmanto sociālos tīklus, lai meklētu potenciālos aģentus, tos vervētu un uzturētu ar tiem kontaktus.
Tāpat gadījumos, kad radušās aizdomas par vervēšanas mēģinājumiem vai pastāv aizdomas, ka jūs vai jūsu organizāciju izspiego naidīgu valstu izlūkdienesti, iedzīvotāji aicināti informēt Lietuvas izlūkdienestu.
Personas, kuras dzīvo Lietuvā un jau ir iesaistītas Krievijas vai Baltkrievijas izlūkdienestu darbībā vai ir saņēmušas sadarbības piedāvājumus, tiek aicinātas vērsties Valsts drošības departamentā un izmantot Lietuvas Republikas likumos paredzēto iespēju tikt atbrīvotām no kriminālatbildības.
Ja ar izlūkdienestiem iedzīvotāji saskārušies ārvalstīs, VSD aicina nekavējoties sazināties ar Lietuvas diplomātisko pārstāvniecību vai pēc atgriešanās Lietuvā – ar Lietuvas Valsts drošības departamentu.