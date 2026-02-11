"Lufthansa" streika dēļ ceturtdien visas dienas garumā būs ietekmēti visi lidojumi no Vācijas lidostām
foto: imago/Rüdiger Wölk
"Lufthansa" lidmašīna.
"Lufthansa" streika dēļ ceturtdien visas dienas garumā būs ietekmēti visi lidojumi no Vācijas lidostām

 Vācijas aviokompānijas "Lufthansa" piloti un stjuarti ceturtdien nolēmuši rīkot streiku, paziņojušas arodbiedrības.

Arodbiedrība "Vereinigung Cockpit" norāda, ka pilotu streiks ietekmēs "Lufthansa" un "Lufthansa Cargo" lidojumus.

Savukārt arodbiedrīb UFO aicinājusi ceturtdien streikot "Lufthansa CityLine" stjuartus.

"Lufthansa" piloti pieprasa palielināt pensiju pabalstus, bet stjuarti vēlas panākt sarunas par darba koplīgumu slēgšanu.

"Vereinigung Cockpit" skaidro, ka streika dēļ ceturtdien visas dienas garumā būs ietekmēti visi lidojumi no Vācijas lidostām.

