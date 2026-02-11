Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šodien 09:25
Vai Zelenskis drīzumā vairs nebūs Ukrainas prezidents? Pakļaujoties ASV spiedienam, Ukraina varētu rīkot vēlēšanas
Ukraina ir sākusi plānot prezidenta vēlēšanas un referendumu par miera līgumu ar Krieviju pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija bija pieprasījusi, lai Kijiva balsojumu sarīko līdz 15. maijam, draudot, ka pretējā gadījumā liegs drošības garantijas, vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem.
Baltais nams vērš spēcīgu spiedienu uz Kijivu, lai pavasarī pabeigtu miera sarunas starp Ukrainu un Krieviju.
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pagājušajā piektdienā žurnālistiem sacīja, ka ASV vēlas, lai karš tiktu apturēts līdz vasaras sākumam.
Vēlēšanu sarīkošana būtu dramatisks politisks pavērsiens Ukrainas prezidentam.
Zelenskis vairākkārt teicis, ka vēlēšanas nav iespējamas, kamēr valstī ir karastāvoklis, miljoniem ukraiņu ir pārvietoti un aptuveni 20% valsts teritorijas okupējusi Krievija.
Zelenskis gatavojas paziņot par plānu rīkot prezidenta vēlēšanas un referendumu 24. februārī, kad apritēs četri gadi kopš Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā, teikuši laikraksta sarunbiedri.