Polija lūdz Eiropas palīdzību, lai arestētu uz Ungāriju aizbēgušo tieslietu eksministru Zjobro
Polijas prokuratūra iesniegusi pieprasījumu izdot bijušā tieslietu ministra Zbigņeva Zjobro Eiropas apcietināšanas orderi, otrdien pavēstīja Varšavas prokuratūras pārstāvis sakariem ar presi. Eksministrs, iespējams, atrodas Ungārijā.
Zjobro vadīja Polijas Tieslietu ministriju no 2015. līdz 2023. gadam nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) vadītajās valdībās.
Pret bijušo ministru tiek veikta izmeklēšana aizdomās par piesavināšanos un noziedzīgas organizācijas veidošanu. Viņš tiek turēts aizdomās, ka ir piesavinājies summu, kas līdzvērtīga 36 miljoniem eiro, no cietušo atbalsta fonda, cita starpā arī Izraēlas spiegprogrammatūras "Pegasus" iegādei.
Janvārī Zjobro advokāts paziņoja, ka bijušajam ministram ir piešķirts patvērums Ungārijā. Ungārijas puse to nav apstiprinājusi.
Zjobro iepriekš paudis, ka Polijas jaunā valdība viņu politiski vajā.
Polijas parlaments pērn novembrī atcēla Zjobro parlamenta deputāta imunitāti, bet pagājušajā nedēļā tika izdots Polijas apcietināšanas orderis.