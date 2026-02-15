Pasaulē
Šodien 07:53
No mūmiju pulvera līdz Frankenšteinam: vēsturē dīvainākās ārstniecības metodes
Medicīnas vēsture rāda, ka cilvēki veselības vārdā bijuši gatavi teju uz visu, lai tikai izvairītos no slimībām – pat tad, ja ārstēšana ir bīstamāka par pašu kaiti. No mūmiju pulvera līdz atdzīvināšanas mēģinājumiem, kas iedvesmoja "Frankenšteinu", – tieši tik šaura ir robeža starp zinātni un māņticību, vēsta kanāls "National Geographic".
Pirms laboratorijām un mikroskopiem slimības katrs ārstēja, kā nu mācēja, – bieži vien ar ticību un izdomu. Jo mazāk cilvēki saprata par mūsu ķermeņa uzbūvi, jo drosmīgāk viņi eksperimentēja. Rezultātā cilvēce ieguva gan satriecošus atklājumus, gan pieredzēja šausminošas kļūdas, kas šodienas cilvēkam varētu šķist neticamas.
Arheoloģisko izrakumu, vēsturisku manuskriptu un medicīnas tekstu analīze ļāvusi zinātniekiem gūt vismaz nelielu ieskatu senāku laikmetu ārstniecības metožu klāstā. Daļu informācijas par to, kā cilvēki senatnē skaidroja slimības un kā tās centās ārstēt, sniedz arī mūmiju, seno kapeņu un skeletu izpēte.