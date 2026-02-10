Japāna plāno pievienoties PURL iniciatīvai Ukrainas atbalstam
Japāna plāno pievienoties ASV un sabiedroto izstrādātajam mehānismam, ko dēvē par Prioritāro Ukrainas prasību sarakstu (PURL), un atbalstīt Ukrainu ar neletālo aprīkojumu, atsaucoties uz vairākiem avotiem NATO, ziņoja Japānas raidorganizācija NHK.
Saskaņā šo mehānismu Ukrainai jau piegādātas raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot" un citi ieroči no ASV krājumiem, izmantojot NATO valstu līdzekļus.
Vairākas NATO amatpersonas NHK apliecināja, ka Japāna plāno drīzumā paziņot par pievienošanos šai iniciatīvai. Amatpersonas norādīja, ka Japāna varētu piešķirt finansējumu radaru sistēmu, bruņuvestu un cita neletāla aprīkojuma iegādei.
Japāna par šo plānu ir informējusi vairākas NATO dalībvalstis un Ukrainu, piebilda avoti.
Vairāk nekā 20 NATO dalībvalstis, tostarp Vācija un Nīderlande, ir paziņojušas, ka sniegs savu ieguldījumu iniciatīvā, un arī Austrālija un Jaunzēlande ir apņēmušās piedalīties.
Viena no NATO amatpersonām norādīja, ka arī neletāls aprīkojums Ukrainai ir ļoti svarīgs, un piebilda, ka Japānas iesaistīšanās šajā iniciatīvā ir nozīmīgs solis.