Polijā stājas spēkā jauns likums, kas paplašina armijas pilnvaras Baltijas jūrā
Polijā stājies spēkā likums, kas paplašina bruņoto spēku pilnvaras, lai uzlabotu drošību Baltijas jūrā.
Polijas prezidenta Karola Navrocka pagājušajā mēnesī parakstītais likums piešķir jūras spēkiem plašākas pilnvaras aizsargāt kritisko infrastruktūru un ātrāk nosūtīt karakuģus ārpus valsts teritoriālajiem ūdeņiem.
Jaunie noteikumi stiprina Polijas armijas, kā arī robežsardzes un policijas lomu, reaģējot uz draudiem jūrā un gaisā, norāda amatpersonas.
Mērķis ir uzlabot pretgaisa aizsardzību un jūras uzraudzību Polijas teritoriālajos ūdeņos, kā arī starptautiskajos Baltijas jūras ūdeņos, vēsta valsts ziņu aģentūra PAP.
Likums ļauj jūras spēkiem un kara aviācijas vienībām pielietot spēku, tostarp ieročus, lai aizsargātu kritisko infrastruktūru, rīkotos pašaizsardzības nolūkos vai aizsargātu citus Polijas militāros, robežsardzes vai policijas kuģus un lidaparātus.
Polijas amatpersonas skaidro, ka jaunie noteikumi palīdzēs aizsargāt kritisko infrastruktūru, piemēram, gāzes cauruļvadu "Baltic Pipe" un urbšanas platformas jūrā.