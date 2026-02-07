Maskavā sašautais GRU vadītāja vietnieks nācis pie samaņas, ziņo Kremlis
Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (kādreiz pazīstama kā Galvenā izlūkošanas pārvalde GRU) priekšnieka pirmais vietnieks Vladimirs Aleksejevs pēc operācijas nācis pie samaņas, ziņo Kremlis.
Jau ziņots, ka 6. februāra rītā Aleksejevs izgāja no sava dzīvokļa, un 25. stāva kāpņu telpā viņu gaidījusi nezināma persona, kas augstceltnē iekļuva, uzdodoties par ēdienu piegādātāju. Šī persona — izmeklētāji pieļauj, ka tā varēja būt sieviete — vispirms sašāva Aleksejevu rokā un kājā, bet tad, kad cietušais mēģināja izvilkt pistoli, iešāva viņam krūtīs, vēsta “Kommersant” ar atsauci uz tiesībsargājošajām iestādēm. Sākotnēji bija ziņots, ka viņam šauts mugurā. Iespējams, saceltais troksnis neļāva ģenerāli piebeigt, taču aculiecinieki norāda, ka viss stāvs bija pieliets ar asinīm.
Šobrīd Kremlis ziņo, ka ģenerāļa dzīvībai vairs briesmas nedraud. "Aleksejevs tika ievietots mākslīgi izraisītā komā. Tagad viņš ir atguvis samaņu. Šobrīd piesardzīgi var apgalvot, ka draudi viņa dzīvībai ir garām,” mediķu teikto citē Kremļa medij "Tass".
Izmeklētāji piektdien paziņoja, ka par slepkavības mēģinājumu ir ierosināta krimināllieta, bet "Kommersant" ziņo, ka divi aizdomās turētie tiks nopratināti, un svētdien varētu notikt tiesas sēde par viņu pirmstiesas apcietināšanu.
Par piektdienas uzbrukumu līdz šim neviens atbildību nav uzņēmies, taču Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ātri tajā vainoja Ukrainu, paziņojot, ka tas esot bijis mēģinājums “izjaukt miera sarunu procesu”. Ukraina iepriekš ir uzņēmusies atbildību par operācijām pret Krievijas ģenerāļiem, bet šajā gadījumā valsts paziņojusi, ka viņi notikušajā nav iesaistīti un Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha medijam "Reuters" uzsvēris, ka Kijivai nav nekāda sakara ar piektdien notikušo apšaudi.