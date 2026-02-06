Tuvāko desmitgažu laikā Eiropu var skart cunami, brīdina pētnieki
Saskaņā ar UNESCO Starpvaldību okeanogrāfijas komisija datiem, nākamo 30 gadu laikā Vidusjūrā gaidāms cunami, kura viļņa augstums pārsniegs 1 metru.
Par bīstamības zonu tiek minēts Averoes lūzums zem Alvoranas jūra, kas ir Vidusjūras rietumu daļa starp Ibērijas pussalu un Āfrikas Magribas piekrasti, apskalojot Spānijas, Gibraltāra, Marokas un Alžīrijas krastus. Vidusjūra atrodas starp Dienvideiropu un Ziemeļāfriku. Eiropas pusē tā piekļaujas tādām valstīm kā Spānija, Francija, Itālija un Grieķija. Otrā pusē atrodas Ziemeļāfrikas valstis Maroka, Alžīrija un Tunisija, kā arī Lībija, Ēģipte un Izraēla Tuvajos Austrumos.
Saskaņā ar Spānijas laikraksta “La Razon” ziņoto, eksperti norāda, ka zemestrīce zem Alvoranas jūras varētu izraisīt sešus metrus augstus viļņus, kas Spānijas krastus sasniegtu tikai 21 minūtē. Tiek lēsts, ka piekrastes iedzīvotājiem būtu apmēram 35 minūtes, lai bēgtu dziļāk sauszemē.
Ja zemestrīce notiktu pie Alžīrijas, cunami varētu šķērsot jūru līdz Spānijai 1 stundas un 15 minūšu laikā.
Seismogrāfi uzrauga un reģistrē zemestrīces. Tā kā lielāko daļu cunami izraisa zemūdens zemestrīces, nozīmīgas zemestrīces konstatēšana palīdz novērtēt cunami iespējamību. Cunami brīdināšanas sistēmas izmanto sensoru un boju tīklu okeānā, lai mērītu jūras līmeņa izmaiņas. Kad notiek zemestrīce, šie sensori var konstatēt neparastus viļņus un izplatīt agrīnu brīdinājumu. Iepriekšējo cunami un to seku izpēte palīdz ekspertiem saprast, kuras teritorijas ir visvairāk apdraudētas, un uzlabo prognozēšanas metodes.
Saskaņā ar datiem kopš 20. gadsimta sākuma Vidusjūrā un tai piegulošajās jūrās reģistrēti apmēram 100 cunami. Tas veido aptuveni 10% no pasaulē reģistrētā cunami skaita šajā periodā.
Eiropā cunami nav tikai teorētisks risks — vēsturē ir bijuši vairāki postoši gadījumi. Viens no zināmākajiem ir 1755. gada Lisabonas zemestrīces cunami, kas skāra Portugāles un Spānijas Atlantijas piekrasti. Vidusjūras reģionā īpaši traģisks bija 1908. gada Mesīnas (Sicīlija–Kalabrija) zemestrīces cunami, bet 1956. gadā pēc Amorgas zemestrīces Grieķijā tika reģistrēts viens no lielākajiem cunami Vidusjūrā pēdējo gadsimtu laikā.