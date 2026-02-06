Vašingtona pievelk skrūves: ASV nosaka sankcijas Irānas naftai
Savienotās Valstis piektdien paziņoja par jaunām sankcijām Irānas naftas nozarei, tostarp pret 14 kuģiem.
Vašingtona par sankcijām paziņoja neilgi pēc Irānas un ASV netiešajām sarunām Omānā, kuras Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči raksturoja kā pozitīvas. Viņš uzsvēra, ka diskusijas notiek tikai un vienīgi par kodoljautājumu.
ASV Valsts departamenta preses pārstāvis Tomijs Pigots norādīja, ka Irāna izmanto ieņēmumus no naftas, lai "finansētu destabilizējošas darbības visā pasaulē un pastiprinātu represijas Irānā".
ASV prezidents Donalds Tramps ir "apņēmies samazināt Irānas režīma nelikumīgo naftas un naftas ķīmijas produktu eksportu administrācijas maksimālā spiediena kampaņas ietvaros," teikts Pigota paziņojumā.
Valsts departaments paziņoja, ka bloķēs jebkādus darījumus ar 14 kuģiem, kas, kā tiek uzskatīts, pārvadā Irānas naftu, tostarp kuģiem, kas reģistrēti Turcijā, Indijā un Apvienotajos Arābu Emirātos. Departaments arī paziņoja par sankcijām pret 15 iestādēm un divām fiziskām personām.
ASV jau kopš Trampa pirmās administrācijas izvērsušas kampaņu, lai piespiestu citas valstis pārtraukt pirkt Irānas naftu.