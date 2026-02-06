Pasaulē

Pakistānas galvaspilsētā pašnāvnieks uzspridzinās mošejā, nogalinot daudz cilvēku

Pašnāvnieka sarīkotā sprādzienā mošejā Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā nogalināts vismaz 31 cilvēks, bet 169 ievainoti, pavēstīja avots policijā.

Domājams, galīgais upuru skaits būs lielāks, sacīja avots, kas vēlējās palikt anonīms.

Sprādziens noticis šiītu mošejā Islamabadas dienvidaustrumos piektdienas lūgšanu laikā, vēsta telekanāls "Al Jazeera".

Vairums Pakistānas iedzīvotāju ir sunnītu islāma sekotāji.

