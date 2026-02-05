Krievija paziņo par gūstekņu apmaiņu ar Ukrainu.
Pasaulē
Šodien 14:42
Krievija un Ukraina apmainās ar 157 karavīriem
Krievija no gūsta Ukrainā atguvusi 157 karavīrus un apmaiņā pret tiem atbrīvojusi 157 Ukrainas armijas karavīrus, paziņojusi Krievijas Aizsardzības ministrija.
Par gūstekņu apmaiņu šodien ziņoja arī ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, kurš vada ASV delegāciju trīspusējās sarunās Abū Dabī. Viņš sociālajā tīklā "X" rakstīja, ka tiks apmainīti 312 cilvēki.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka papildus gūstekņiem Krievijai atdoti arī trīs Kurskas apgabala civiliedzīvotāji. Ministrija arī norādīja, ka Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) un ASV pildīja starpnieku lomu gūstekņu apmaiņā.
Pagājušajā gadā notika plaša mēroga gūstekņu apmaiņa saskaņā ar vienošanos, ko Krievija un Ukraina panāca Stambulā notikušajās sarunās.