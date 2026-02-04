Maskavas metro ieviesti radikāli drošības pasākumi
Maskavas metro, sekojot Sanktpēterburgai un Jekaterinburgai, sāks pārbaudīt pasažieru mobilos telefonus, atsaucoties uz galvaspilsētas metro preses dienestu, ziņo "Kommersant" un RBC.
Pārbaudes tiek veiktas, pamatojoties uz Krievijas Transporta ministrijas 2025. gada 4. februāra rīkojumu, kurā noteikts, ka mobilie telefoni līdztekus radio un televīzijas aparatūrai, foto un video uzņemšanas iekārtām, datoriem, kā arī audio un video tehnikai tiek pārbaudīti, "ieslēdzot ierīci un pārbaudot tās darbspēju".
Kā norādīja metro preses dienestā, Maskavas iedzīvotāju telefoni tiks pārbaudīti papildus jau esošajiem drošības pasākumiem. Tika atgādināts, ka tie ietver arī pārbaudes ar metāla detektoru rāmjiem.
2025. gada augustā obligāta elektronisko ierīču darbspējas pārbaude pasažieru pārbaudes laikā tika ieviesta Sanktpēterburgas metro.
Pasažieriem ar sīkrīkiem tiek lūgts tos ieslēgt pārbaudei, taču, tā kā pilsētas metro saskaņā ar vietējo likumdošanu bez īpašas atļaujas ir aizliegts izmantot rozetes ierīču uzlādei, cilvēki regulāri sūdzas par pārvietošanās grūtībām izlādējušos ierīču dēļ — šādus pasažierus vienkārši neielaida metro.
Sanktpēterburgas vicegubernators Kirils Poļakovs 30. janvārī paziņoja, ka sīkrīku pārbaudes ir nepieciešamas paaugstinātu drošības pasākumu dēļ, uzsverot, ka "laiks ir sarežģīts". Pēc viņa teiktā, cilvēkiem netiek lūgts atbloķēt ierīces vai demonstrēt to saturu, vēsta "The Moscow Times".
Līdzīgi pasākumi rudenī tika ieviesti arī Jekaterinburgā. Pilsētas metro pārstāvji norādīja, ka šo pasākumu mērķis ir "pastiprināt pretterorisma drošību, jo ierīces var tikt izmantotas kā spridzekļi, bet to korpusā var tikt ievietotas sprādzienbīstamas vai pārvadāšanai aizliegtas vielas".