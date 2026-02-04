Krievijas mīnas Dņepras deltā pārvēršas par nāvējošu slazdu pašiem okupantiem
Krievijas armijas karavīri, mīnējot Dņepras deltu, masveidā uzsprāguši uz pašu izvietotajām mīnām, kārtējo reizi apliecinot, ka augstākā pavēlniecība nerēķinās ar personālsastāva zaudējumiem, tos norakstot uz "kara realitāti".
Krievijas militārpersonas turpina pieļaut letālas kļūdas Ukrainā, un viena no tām bija Dņepras deltas mīnēšana. Okupanti no karaspēka grupējuma "Dņepr" veica "uzdevumu" mīnēt upes deltu, izmantojot bezpilota laivas "Sirius-82". Mīnēšana tika veikta plašā mērogā, taču bez skaidra plāna, bez vienību savstarpējas koordinācijas un bez profesionālas aizsprostojumu izvietošanas.
Rezultātā Krievijas karavīri sāka masveidā uzsprāgt uz savām mīnām, bet Dņepras delta pārvērtās par nāvējošu slazdu. Par to savā "Facebook" lapā ziņo partizānu kustība "Atesh". Partizānu aģenti norāda, ka okupanti regulāri ieiet jau nomīnētās teritorijās un cieš zaudējumus.
"Galvenos draudus Krievijas karavīriem rada ne tikai Ukrainas Aizsardzības spēki, bet arī viņu pašu nekompetentā vadība," uzsvērts kustības "Atesh" paziņojumā.
"Sirius-82" ir viegla bezpilota laiva, ko Krievijas armija izmanto ne tikai mīnu attālinātai izvietošanai ūdenī, bet arī mīnu iznīcināšanai. Viena šāda bezpilota laiva var pārvadāt divas pietauvotas mīnas, kuru svars ir 13 kg. Laiva darbojas ar akumulatoru, ir attālināti vadāma un spēj darboties kā kamikadzes tipa drons.