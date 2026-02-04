Šodien Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvji tiksies Abū Dabī
Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvji trešdien gatavojas tikties Abū Dabī, lai runātu par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izbeigšanu.
Tiešas sarunas starp Maskavu un Kijivu pēc ilgstoša pārtraukuma atsākās 23. un 24. februārī ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā vēstnieka Stīva Vitkofa starpniecību un norisinājās aiz slēgtām durvīm. Lai gan puses līdzšinējās sarunas vairākkārt nosaukušas par konstruktīvām, nekas neliecina, ka drīzumā būtu gaidāma kāda vienošanās par kara izbeigšanu.
Nākamā sarunu kārta Abū Dabī bija plānota pagājušajā svētdienā, bet tika atlikta uz šo nedēļu.
Plānots, ka sarunas notiks šodien un rīt, un Ukrainas delegāciju atkal vadīs Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.
Kremlis paziņojis, ka Krievijas delegācijas sastāvā izmaiņas nebūs un to vadīs militārā izlūkdienesta (GRU) vadītājs Igors Kostjukovs.
Baltais nams otrdien apstiprināja ka sarunās piedalīsies Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.