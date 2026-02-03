NATO sāk īstenot Arktikas operācijas plānus
NATO otrdien informēja, ka ir uzsākti Arktikas operācijas sagatavošanās darbi. Tas noticis vien dažas nedēļas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps saasināja spriedzi stratēģiskajā aliansē, apgalvojot, ka ASV nacionālās drošības vārdā būtu jāiegūst kontrole pār Grenlandi.
NATO Eiropas Sabiedroto spēku augstākās pavēlniecības (SHAPE) pārstāvis Martins O’Donels medijiem sacīja, ka tā dēvētā “NATO pastiprinātās modrības oerācija” paredzēta, lai vēl vairāk stiprinātu alianses klātbūtni un drošības pozīcijas Arktikā un Ziemeļu reģionā. Sīkāka informācija par pasākumu apmēru un norises vietu pagaidām netiek sniegta, jo plānošana ir agrīnā stadijā.
Par Arktikas operācijas iecerēm sākotnēji ziņoja Vācijas ziņu žurnāls "Spiegel", norādot, ka NATO komandieris, ASV ģenerālis Aleksuss G. Grinkēvičs, devis rīkojumu sākt konkrētu plānošanu operācijai ar nosaukumu "Arctic Sentry". Saskaņā ar "Spiegel" rīcībā esošo informāciju NATO aizsardzības ministri tuvākajās nedēļās varētu tikties Briselē, lai apspriestu operācijas sākotnējos aprises.