Džo Baidena dzīvesbiedres pirmais vīrs apsūdzēts slepkavībā
Bijušā ASV prezidenta Džo Baidena dzīvesbiedres Džillas Baidenas pirmais vīrs apsūdzēts savas sievas slepkavībā.
Apsūdzība pret Viljamu Stīvensonu tika oficiāli celta pirmdien Vilmingtonas tiesā. Iepriekš mediji ziņoja, ka vīrietis 2025. gada 28. decembra vakarā sazinājās ar glābšanas dienestiem, ziņojot, ka viņa un sievas starpā izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā policisti plkst. 23.15 konstatēja, ka Viljama sieva Linda atrodas viesistabā un ir bezsamaņā.
Policisti notikuma vietā veica atdzīvināšanas pasākumus, tomēr viņiem 64 gadus veco sievieti neizdevās glābt. Lindas Stīvensones nāves cēlonis un apstākļi pagaidām nav publiskoti. 77 gadus vecais Viljamss Stīvensons tika aizturēts pirmdien. Viņam noteikta drošības nauda 500 000 ASV dolāru apmērā.
Džilla Baidena apprecējās ar Bilu 1970. gada februārī, kad viņam bija 23 gadi un viņa studēja Delavēras Universitātē. 1974. gadā Džilla un Bils izšķīrās. Pāris gadus vēlāk, 1977. gada jūnijā, Džilla apprecējās ar Džo Baidenu, kurš tobrīd bija Delavēras štata senators.