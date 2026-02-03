ASV notriekušas Irānas dronu, kas pietuvojās tas aviācijas bāzes kuģim
ASV bruņotie spēki notriekuši Irānas dronu, kas Arābijas jūrā agresīvi pietuvojās tās aviācijas bāzes kuģim "Abraham Lincoln".
ASV militārpersonas paziņojušas, ka Irānas drons "Shahed-139" “neskaidru nolūku vadīts” tuvojās ASV aviācijas bāzes kuģim, un tika notriekts ar ASV iznīcinātāja F-35 palīdzību. “Iznīcinātājs "F-35C" no kuģa "Abraham Lincoln" pašaizsardzības nolūkā notrieca Irānas dronu, lai aizsargātu aviācijas bāzes kuģi un uz tā esošo personālu,” pauda ASV Centrālās pavēlniecības pārstāvis, Jūras spēku kapteinis Tims Hokinss.
Incidentā necieta neviens ASV karavīrs un netika bojāta arī ASV militārā tehnika, piebilda Hokinss. Irānas pastāvīgā pārstāvniecība ANO atteikusies par notikušo sniegt komentāru.
Kāds cits incidents otrdien norisinājās Hormuza šaurumā tikai dažas stundas pēc drona notriekšanas. Kā paziņojušas ASV militārpersonas, Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusa spēki aizkavēja ar ASV karogu reģistrētu un ASV apkalpes vadītu tirdzniecības kuģi. “Divas laivas un Irānas drons "Mohajer" lielā ātrumā pietuvojās tankkuģim "M/V Stena Imperative" un draudēja to ieņemt un sagrābt,” sacīja Hokinss.
Jūras apdraudējuma pārvaldības uzņēmums "Vanguard" norādīja, ka Irānas laivas pavēlēja tankkuģim apturēt dzinēju un sagatavoties iekāpšanai. Tā vietā tankkuģis palielināja ātrumu un turpināja ceļu.
Šie incidenti notikuši laikā, kad diplomāti cenšas sarīkot kodolsarunas starp Irānu un Amerikas Savienotajām Valstīm, bet ASV prezidents Donalds Tramps brīdinājis, ka gaidāmas “sliktas lietas”, ja vienošanos neizdosies panākt.