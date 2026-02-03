Lai vēlēšanās piepildītos, nāksies maksāt - pie Trevi strūklakas vairs nevar piekļūt kā agrāk
Trevi strūklaka ir viens no apmeklētākajiem objektiem Romā. Tūristi tā vien pulcējās pie tās, lai nobildētos un iemestu monētu, lai garantētu, ka atgriezīsies šajā skaistajā pilsētā. Taču tagad, lai šī vēlēšanās piepildītos, nāksies maksāt.
XVIII gadsimtā celtās strūklakas apskate ir daudzu Romas viesu apmeklējamo objektu saraksta augšgalā. Monētas iemešana ūdenī kļuvusi par tik populāru tradīciju, ka iestādes ik nedēļu savāc tūkstošiem eiro, kas pēc tam tiek nodoti labdarības organizācijai "Caritas".
Bet jau sākot ar 2. februāri, apmeklētājiem, kuri vēlas pienākt pie strūklakas un iemest tajā savu monētu, ir nepieciešams iegādāties divus eiro vērto biļeti.
Romas pilsētas pašvaldība ieviesa šo jauno sistēmu ārzemniekiem, lai kontrolētu tūristu pūļus pie viena no galvaspilsētas visvairāk apmeklētajiem objektiem. Biļetes ir iespējams iegādāties no plkst. 11.00 līdz 22.00 pirmdienās līdz piektdienai, bet brīvdienās – no plkst. 9.00 līdz 22.00. Pēc pulksten 22.00 piekļuve ir brīva visiem.
CNN ziņo, ka jau pirmajā dienā ne visi ievēroja jaunās prasības. Spāņu tūristu grupa, nevēloties maksāt, stāvēja gar barjeru un meta monētas pret strūklaku. Daudziem neizdevās tajā iemest. Apmeklētājiem, kuri bija samaksājuši par biļeti, nācās visu laiku izvairīties, lai viņiem netrāpītu. Pilsētas amatpersona sacīja, ka tiks norīkots darbinieks, kurš patrulēs, lai apturētu tos, kuri pārkāps jaunos noteikumus.