Pazīstams poļu velotūrists atrasts miris Krievijas viesnīcā; viņš cerēja nokļūt aukstākajā apdzīvotajā vietā uz Zemes
Jakutijas ciema Handiga viesnīcā atrasts miris poļu velotūrists Ādams Boreiko. Viņš ar velosipēdu ceļoja pa Jakutiju, plānojot nokļūt Oimjakonā — aukstākajā apdzīvotajā vietā uz Zemes.
Viesnīcas darbinieki līķi atrada 1. februāra vakarā. Nāves cēloņi pagaidām nav zināmi: poļa ķermenis nosūtīts ekspertīzei uz Jakutsku.
Lai saņemtu vīzu uz Krieviju, Ādamam bija nepieciešams pusotrs gads. Taču tas neapturēja pieredzējušo ceļotāju, vēsta "Euronews".
52 gadus vecais polis uz velosipēda sēdās pirms 11 gadiem un paspēja kļūt par vienu no zināmajiem veloekstrēmistiem. Viņš šķērsoja Sahāru, Atlasa kalnus Marokā, kā arī visu Indiju no dienvidiem uz ziemeļiem.
Pēc karstuma un augstkalnu apstākļiem, kā viņš pats teica, viņš vēlējās pārbaudīt sevi aukstumā.
Boreiko ieradās Jakutskā 18. janvārī un plānoja pabeigt 900 kilometru maršrutu 18. februārī. Savā ceļojuma blogā ceļotājs šo braucienu uz Oimjakonu tieši nosauca par "smagāko pieredzi" savā dzīvē.
Vienlaikus viņš bija pārsvarā pozitīvā noskaņojumā, apbrīnoja Jakutijas iedzīvotāju viesmīlību un labvēlību, lai gan vienreiz tomēr pieminēja "nelielas veselības problēmas".
Viņa ceļojums pārtrūka, nenonākot pat līdz pusei: no Handigas līdz Oimjakonai ir 500 kilometru.